PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + LANDKREIS GIESSEN: Schüsse in der Marktstraße - Tatverdächtiger festgenommen

Giessen (ots)

Gießen: Schüsse in der Marktstraße - Tatverdächtiger festgenommen

Heute Nachmittag (11.10.2025), gegen 15:10 Uhr, gab eine Person mehrere Schüsse in einem Wettbüro in der Marktstraße ab. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte fußläufig. Außerhalb des Wettbüros gab er einen weiteren Schuss ab.

Im Wettbüro wurden drei Personen verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in Krankenhäuser.

Sofort eingeleitete polizeiliche Maßnahmen führten zeitnah zu einem Tatverdächtigen, der in den Abendstunden festgenommen wurde.

Zu den Hintergründen der Tat können derzeit noch keine Auskünfte gegeben werden. Diese sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Während der polizeilichen Maßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen im Stadtbereich.

Aufgrund der noch andauernden Ermittlungen werden derzeit keine weiteren Auskünfte gegeben.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren