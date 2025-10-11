Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: STADT + LANDKREIS GIESSEN: Schüsse in der Marktstraße - Tatverdächtiger festgenommen
Giessen (ots)
Gießen: Schüsse in der Marktstraße - Tatverdächtiger festgenommen
Heute Nachmittag (11.10.2025), gegen 15:10 Uhr, gab eine Person mehrere Schüsse in einem Wettbüro in der Marktstraße ab. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte fußläufig. Außerhalb des Wettbüros gab er einen weiteren Schuss ab.
Im Wettbüro wurden drei Personen verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in Krankenhäuser.
Sofort eingeleitete polizeiliche Maßnahmen führten zeitnah zu einem Tatverdächtigen, der in den Abendstunden festgenommen wurde.
Zu den Hintergründen der Tat können derzeit noch keine Auskünfte gegeben werden. Diese sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Während der polizeilichen Maßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen im Stadtbereich.
Aufgrund der noch andauernden Ermittlungen werden derzeit keine weiteren Auskünfte gegeben.
