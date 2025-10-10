Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Stadt und Landkreis GIESSEN: PKW beschädigt+Trickdiebe erbeuten Münzen und Tresor

Giessen (ots)

Gießen: PKW beschädigt

Ein unbekannter Passant ergriff am Dienstag (07. Oktober) in der Ludwigstraße ein Baustellenschild und lies dieses auf den weißen Skoda eines 42-jährigen Gießener fallen. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Alicenstraße. Gegen 15.40 Uhr meldete sich der Fahrzeugnutzer und informierte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben. Er sei etwa zwei Metergroß, zirka 50 Jahre alt. Er habe eine kräftige sportliche Figur und seine Haare seien sehr kurz, fast Glatze. Er führte eine Tasche mit.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen: Trickdiebe erbeuten Münzen und Tresor

Mit Münzgeld und einem Tresor machten sich Diebe am Mittwoch (08. Oktober) aus einem Mehrfamilienhaus im Fasanenweg aus dem Staub. Ein Unbekannter klingelte zunächst an der Haustür eines Ehepaares. Unter dem Vorwand, die Heizungszähler abzulesen, ließ der Rentner den Unbekannten in seine Wohnung. Während der Gauner an den Zählern hantierte, betrat ein Komplize offenbar ebenfalls die Wohnung. Aus dem Wohnzimmer stahl dieser dann die Münzsammlung und einen Tresor inklusive Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Beschreibung eines Tatverdächtigen:

Ein Mann soll etwa 1,60 Meter groß, schlank und zirka 30 Jahre alt sein. Er habe dunkle bzw. schwarze Haare, eine schlanke Gestalt sowie ein schlanke sGesicht mit dunklerem Hautteint. Er sprach gebrochen deutsch und war dunkel gekleidet. Zu dem Komplizen liegt der Polizei keine Beschreibung vor.

Wem sind am Mittwoch zwischen 13.00 und 13.15 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann Hinweise auf die Identität des beschriebenen Mannes geben?

Hinweise erbitten die Beamten der Gießener Kripo unter 0641/7006-6555.

Sabine Richter, Pressesprecherin

