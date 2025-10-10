Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Arbeitsgeräte gestohlen + Auf Gerüst geklettert und Werkzeuge geklaut + Zeugen nach Auseinandersetzung zweier Frauen gesucht + Radfahrer verletzt, Mofafahrer flüchtet +

Giessen (ots)

Herborn: Arbeitsgeräte gestohlen

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Mittwoch (08.10.2025), 14:30 Uhr und Donnerstag (09.10.2025), 06:25 Uhr Zutritt zum Gelände der Kläranlage an der B 255 in Herborn-Seelbach. Sie stahlen eine Motorsense und eine Schubkarre. Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn unter Tel.: 02772 47050 entgegen.

Herborn: Auf Gerüst geklettert und Werkzeuge geklaut

In der Zeit von Mittwoch (08.10.2025), 16:30 Uhr bis Donnerstag (09.10.2025), 08:15 Uhr kletterten Diebe auf das Gerüst an einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Eichelberg" in Herborn. Sie entfernten einen Teil der Dachabdeckung und ließen mehrere Werkzeuge im Wert von rund 4.000 EUR mitgehen. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Herborner Polizei zu melden (Tel.: 02772 47050).

Wetzlar: Zeugen nach Auseinandersetzung zweier Frauen gesucht

Gegen 18:00 Uhr kam es am Donnerstag (02.10.2025) in der Silhöfertorstraße in Wetzlar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Ein bislang namentlich nicht bekannter Zeuge schritt ein und trennte die beiden Frauen. Die Ermittler der Polizeistation Wetzlar suchen neben diesem Zeugen auch weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben. Alle Zeugen werden gebeten telefonisch unter 06441 9180 mit der Wetzlarer Polizei Kontakt aufzunehmen.

Aßlar: Radfahrer verletzt, Mofafahrer flüchtet

Am Mittwochmittag (08.10.2025) gegen 12:45 Uhr fuhr ein Jugendlicher mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Hauptstraße in Aßlar. Hierbei habe ein Mofa das Hinterrad des Radfahrers touchiert, sodass dieser zu Boden stürzte. Während der Jugendliche beim Sturz leichte Verletzungen erlitt, habe der Mofafahrer seine Fahrt in Richtung Hermannstein fortgesetzt. Er wird als circa 180 cm groß und mit sportlicher Statur beschrieben. Der Fahrer des Mofas haben einen schwarzen Helm, einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Jeans sowie schwarze Motorradstiefel getragen. Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den beschriebenen Mofafahrer geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Wetzlar zu wenden (Tel.: 06441 9180).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

