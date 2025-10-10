Mittelhessen: Raus aus dem Alltag, rein in den Einsatz - Karriere bei der Polizei durch Quereinstieg oder nach dem Schulabschluss verwirklichen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Bereits zum wiederholten Mal bietet die mittelhessische Polizei eine Veranstaltung der besonderen Art an. Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren, lädt die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Mittelhessen, am Freitag, 31.Oktober, ab 17.30 Uhr, erneut einen Informationsabend für Interessierte in das Gießener Präsidium ein. Das Angebot im Saal Florenz richtet sich hauptsächlich an Personen, die mitten im Berufsleben stehen oder derzeit noch studieren. Aber selbstverständlich können sich auch Schülerinnen und Schüler der Oberstufe an dem Abend einen Einblick verschaffen, sollten noch Plätze frei sein.

Bereits die Schule verlassen und in einem Beruf tätig, der vielleicht doch nicht in Gänze ausfüllt? Oder mit dem bisherigen Studium nicht zufrieden? Den Wunsch zur Polizei zu gehen verschoben oder aufgegeben, weil private Dinge im Wege standen und man gefühlt einfach zu alt für eine Bewerbung war? Nachdem die Hessische Polizei bereits im Jahre 2020 das Höchstalter für eine Bewerbung von 32 auf 36 Jahre anhob, steht seit dieser Zeit einem erweiterten Personenkreis der Weg zur Hessischen Polizei offen. Auch das Abitur, Fachabitur oder ein Meisterbrief sind nicht mehr zwingend erforderlich. Nunmehr können sich auch Interessierte mit mittlerer Reife und einer dreijährigen Berufsausbildung bei der Hessischen Polizei bewerben. Allerdings muss dabei die Abschlussnote der Berufsausbildung einen Wert von 2,5 oder besser aufweisen.

Wenn Sie innerlich mit dem Kopf nicken und die grundsätzlichen Anforderungen erfüllt sind, sollten Sie sich die Veranstaltung nicht entgehen lassen. Die Polizei bietet an dem frühen Abend viele Informationen rund um den Polizeiberuf. Neben der kurzen Darstellung der unterschiedlichen, facettenreichen Aufgaben innerhalb der Behörde, berichten Frauen und Männer der Schutz-, Kriminal- und Bereitschaftspolizei authentisch über ihre Arbeit und Erfahrungen im Alltag.

Auch die Erlebnisse und Sichtweisen eines Berufsumsteigers, kommen dabei nicht zu kurz. Die praktischen Vorführungen der speziell geschulten Einsatztrainer und der Diensthundeführer mit ihren Polizeihunden präsentieren zudem ihr Können und runden den Abend informativ ab.

Anmeldung:

Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Interessierte, die die Schule bereits verlassen haben und die grundsätzlichen Voraussetzungen für den Beruf erfüllen.

Darüber hinaus sind auch Schülerinnen und Schüler der Oberstufe herzlich eingeladen.

Allerdings ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Bei der Anmeldung per Mail sollten Name, Wohnort und Telefonnummer angegeben werden!

Anmeldungen werden bis zum 30.Oktober über die Mailadresse: einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de entgegengenommen.

