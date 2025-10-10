Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Fahrradcodierung der Polizeistation Marburg - telefonische Anmeldung erforderlich

Giessen (ots)

Marburg: Die Polizei bietet am 19.10.2025 (Sonntag), in der Zeit von 11.00 Uhr bis 16.30 Uhr, im Polizeioldtimer Museum Marburg, Cyriaxstraße 103, 35043 Marburg, eine Fahrradcodieraktion an.

Eine vorherige telefonische Terminvergabe zu den Bürozeiten (Montag bis Freitag 09.00 bis 15.30 Uhr) ist unter der Telefonnummer: 06421 / 4060 zwingend erforderlich.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Rahmen des Fahrrades. Dieser Code besteht aus der Kennung des Landkreises, einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Gefährt seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen. Entwendete und / oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Zur Codieraktion ist zu beachten: - Anmeldung ist zwingend erforderlich. - Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin. - Personalausweis ist mitzubringen. - Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / eine Rechnung hierfür vorgezeigt werden. - E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku mitzubringen. - Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden. - Codierungen von Job- und Leasingrädern sind nur nach Rücksprache und mit vorliegendem Einverständnis des Eigentümers möglich.

Alisa Jockel, Pressesprecherin

