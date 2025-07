Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handel mit Betäubungsmitteln - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Nachmittag des 21.07.2025 beobachten Kräfte der Kriminalpolizei Ludwigshafen im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof zwei Männer im Alter von 23 und 33 Jahren, wie diese augenscheinlich mit Drogen handelten. Der 23-Jährige konnte durch die Beamten unmittelbar kontrolliert werden. Er versuchte, vor der Kontrolle zu flüchten, und schlug dabei einem Beamten ins Gesicht. Die Polizeibeamten hielten den Mann jedoch fest und hinderten ihn somit an der Flucht. Bei ihm konnte eine Tüte mit rund 2,8 Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt werden. Ersten Ermittlungen zur Folge handelt es sich um Kokain. Der 33-jährige fuhr zunächst mit einem Auto davon, wurde jedoch bei der anschließenden Fahndung kurz darauf ebenfalls von Polizeikräften kontrolliert. In dem Auto stellten die Beamten rund 24.000 Euro Bargeld sicher.

Beide Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehle wegen des dringen Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Kokain in nicht geringen Mengen. Die Männer wurden anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell