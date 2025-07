POL-PPRP: Verkehrsunfall in der Damaschkestraße

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagnachmittag (22.07.2025, gegen 16:35 Uhr), brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mundenheimer Straße ein Brand aus. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt. Die Wohnung wurde derart beschädigt, dass sie zunächst unbewohnbar ist. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt. Nach ersten Ermittlungen, dürfte der Brand durch einen technischen Defekt am Kühlschrank ausgelöst worden sein. Rückfragen bitte an: ...

mehr