Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-Kreis: Vermisste 12-Jährige aus Herborn wieder da!

Giessen (ots)

Herborn:

Bezug zur Pressemeldung vom 08.10.2025, 14:11 Uhr

Die Vermisste wurde in Siegen angetroffen.

Die Redaktionen werden gebeten das Foto der Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

