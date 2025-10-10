Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: LAHN-DILL-Kreis: Vermisste 12-Jährige aus Herborn wieder da!
Giessen (ots)
Herborn:
Bezug zur Pressemeldung vom 08.10.2025, 14:11 Uhr
Die Vermisste wurde in Siegen angetroffen.
Die Redaktionen werden gebeten das Foto der Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.
