Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Wem gehört das Damenrad? + Trickdiebe in Kosmetikstudio + Einbruch in Himbach + Wintergartentür aufgebrochen +

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Wem gehört das Damenrad?

Am Vormittag des 21.09.2025 (Sonntag) kam es auf dem Bad Vilbeler Bahnhofsplatz zum Diebstahl eines Mountainbikes. Der Täter ließ dabei ein anderes Fahrrad, mit dem er zum Bahnhofsplatz kam, zurück. Es besteht der Verdacht, dass dieses Fahrrad zuvor ebenfalls gestohlen wurde. In den bisherigen Ermittlungen konnte das Fahrrad bislang keinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad der Marke "Bocas", Modell "Bari CT Series". Der rechtmäßige Eigentümer oder Personen, die wissen, wem das schwarze Damenrad gehört, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden (Tel.: 06101 54600). Das am Bahnhofsvorplatz gestohlene Mountainbike konnte zwischenzeitlich wieder aufgefunden werden.

Karben: Trickdiebe in Kosmetikstudio

100 EUR erbeuteten zwei Trickdiebe am Mittwochvormittag (08.10.2025) gegen 11:00 Uhr in Groß-Karben. Das Pärchen bezahlte eine kosmetische Behandlung in einem Studio in der Burg-Gräfenröder Straße mit einem 200 EUR-Schein. Als sie durch einen Mitarbeiter das Rückgeld erhielten, behaupteten sie, dass der Betrag nicht stimme. Nachdem das Rückgeld mehrfach gezählt wurde, erhielt das Pärchen den 200 EUR-Schein zurück und der Mitarbeiter behielt das Rückgeld ein. Später bemerkte er, dass 100 EUR des Rückgeldes fehlten. Der Mann wird als circa 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Seine Begleiterin ist circa 40 Jahre alt, 165 cm groß und dicklich. Sie war ebenfalls dunkel gekleidet und trug einen roten Schal. Wem sind die beschriebenen Personen am Mittwoch in Karben aufgefallen? Wer kann Hinweise auf deren Identität geben? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Limeshain: Einbruch in Himbach

Durch eine Terrassentür verschafften sich Einbrecher in der Zeit von Dienstag (07.10.2025), 15:00 Uhr bis Donnerstag (09.10.2025), 14:00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Drususring in Himbach. Die Täter durchsuchten in mehreren Räumen Schränke und Schubladen. Was genau sie mitgehen ließen, ist bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Karben: Wintergartentür aufgebrochen

Ohne Beute blieben Einbrecher in Okarben. Gegen 11:00 Uhr bemerkte am Donnerstagvormittag (09.10.2025) die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Reichenberger Straße, dass die Tür ihres Wintergartens aufgebrochen worden war. Ins Haus selbst konnten die Täter nicht eindringen. Der genaue Tatzeitraum steht bislang nicht fest. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Friedberger Kripo zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell