Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Auseinandersetzung im Bus - mit Pfefferspray gesprüht + Sattelzug gerät in Gegenverkehr

Marburg: Auseinandersetzung im Bus - mit Pfefferspray gesprüht

Die Polizei sucht nach einer körperlichen Auseinandersetzung von heute Nacht (10. Oktober) gegen 1 Uhr in einem Marburger Stadtbus nach Zeugen. Mehrere Personen waren in einem Bus der Linie 2 unterwegs. Dieser befand sich in der Universitätsstraße, als ein 63-jähriger Mann mit anderen Fahrgästen in einen verbalen Streit geriet. Im weiteren Verlauf kam eine Gruppe junger Männer hinzu. Aus der Personengruppe heraus schlug und spuckte einer nach dem 63-Jährigen. Weiterhin soll der Angreifer Pfefferspray auf ihn gesprüht haben. Das Opfer erlitt hierdurch sowie infolge des Schlags leichte Verletzungen. Andere Fahrgäste wurden durch den Einsatz des Pfeffersprays nicht verletzt. Die Zeugen schätzen die männliche Personengruppe auf Anfang 20 Jahre. Die Personen hatten kurze, schwarze Haare und trugen dunkle Kleidung. Zwei der jungen Männer hatten eine normale Figur, die dritte Person war sehr schlank. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Täter oder seinen beiden Begleitern geben können, werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

L3043-Breidenbach: Sattelzug gerät in Gegenverkehr

Ein erheblicher Blechschaden von knapp 8.000 Euro ist die Folge einer Unfallflucht am Mittwochnachmittag (8. Oktober). Gegen 16 Uhr war der Fahrer eines weißen Audi A3 auf der L3043 aus Richtung Oberdieten kommend in Richtung Achenbach unterwegs. Ein Lkw samt Auflieger kam dem 19-jährigen Audi-Fahrer zwischen den beiden Ortschaften entgegen. Beim Vorbeifahren geriet das Fahrzeuggespann in den Gegenverkehr und touchierte den Audi. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dem Sattelzug machen? Es wird gebeten die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu informieren.

