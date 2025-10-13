Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + LANDKREIS GIESSEN: Exhibitionist in der Sudentenlandstraße + Spiegel gestreift

Giessen (ots)

Gießen- Exhibitionist in der Sudentenlandstraße

Wegen Bedrohung und Exhibitionistischen Handlungen muss sich nun ein 22-Jähriger verantworten. Am Freitag (10.10.2025) hatte er gegen 11:20 Uhr in der Sudentenlandstraße die Hose heruntergelassen und sich entblößt. Als Passanten ihn ansprachen, trat er, ein kleines Messer in der Hand haltend, auf diese zu. Alarmierte Polizisten nahmen den in Gießen wohnhaften 22-Jährigen vorläufig fest. Er wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt und dort aufgenommen.

Gießen-Leihgestern: Spiegel gestreift

Weil er an einer Engstelle in der Hauptstraße offenbar einem weißen Auto ausweichen musste, streifte am Freitagabend (10.10.2025) ein blauer Mazda einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford C-Max. Am Spiegel des Mazdas entstand ein 300 Euro teurer Schaden. Die Polizei sucht nun den Fahrer des weißen Fahrzeugs, der kurz anhielt, dann aber in Richtung Pohlheim-Watzenborn Steinberg weiterfuhr. Wer hat den Unfall um 20:43 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem weißen Pkw geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555.

