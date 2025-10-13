Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: Gießen: Absage des Adventskonzerts des Polizeipräsidiums Mittelhessen 2025 in Gießen - Einladung zum Neujahrskonzert am 24.01.2026 in Gießen
Giessen (ots)
Das traditionelle Benefiz-Adventskonzert des Polizeipräsidiums Mittelhessen in Gießen, das seit vielen Jahren am 1. Adventsamstag gemeinsam mit der katholischen Polizeiseelsorge ausgerichtet wird, muss in diesem Jahr leider ausfallen. Grund ist eine besondere Einsatzlage in Gießen an diesem Wochenende, die eine Durchführung des Konzerts leider nicht zulässt.
"Wir bedauern diese Absage sehr, da das Konzert für viele Menschen ein fester Bestandteil der vorweihnachtlichen Zeit geworden ist", so Polizeipräsident Torsten Krückemeier. "Um die Tradition fortzusetzen, laden wir alle Interessierten herzlich zu einem ´Benefiz-Neujahrskonzert´ am 24. Januar 2026 um 19:00 Uhr in der St. Bonifatius Kirche in Gießen ein."
Auch das Benefiz-Neujahrskonzert wird gemeinsam mit der katholischen Polizeiseelsorge ausgerichtet und soll einen guten Zweck unterstützen.
Weitere Informationen zum Neujahrskonzert werden in Kürze bekannt gegeben.
Guido Rehr, Pressesprecher
