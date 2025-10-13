Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Farbschmiererei an SPD-Geschäftsstelle + Einbrecher in Schule eingestiegen + Motorrad-Mitfahrerin schwer verletzt

Giessen (ots)

Marburg: Farbschmiererei an SPD-Geschäftsstelle

An der SPD-Geschäftsstelle in Marburg in der Biegenstraße kam es letzte Woche zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte sprühten mit roter Farbe einen Schriftzug auf einen Rollladen. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen, die in dem Zeitraum von Mittwoch (8. Oktober) 17 Uhr bis Donnerstag (9. Oktober) 17.30 Uhr, verdächtige Personen in dem Bereich der Geschäftsstelle wahrgenommen haben, werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Marburg: Einbrecher in Schule eingestiegen

Am Wochenende in der Zeit von Sonntagnacht (12. Oktober) 0.30 Uhr bis Sonntagmittag 11:30 Uhr, stiegen Unbekannte in eine Marburger Schule in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Täter über eine eingeschlagene Fensterscheibe Zutritt verschafften. In dem Inneren des Gebäudes hebelten sie mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Eine Liste der erbeuteten Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Zeugen, die am Sonntag in dem Zeitraum 0.30 Uhr bis 11:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Schulgelände in der Rudolf-Breitscheid-Straße wahrgenommen haben, werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu informieren.

B62-Dautphetal-Friedensdorf: Motorrad-Mitfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine Jugendliche am Samstagabend (11. Oktober) auf der B 62 zwischen den Ortschaften Friedensdorf und Buchenau bei einem Verkehrsunfall zu. Die Verletzte, ein 14-jähriges Mädchen, saß als Mitfahrerin auf einem Motorrad. Der 48-jährige Fahrer blieb unverletzt. Beide stammen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Die Biker waren auf der Bundesstraße aus Richtung Marburg kommend in Richtung Biedenkopf unterwegs. Gegen 18 Uhr geriet der 48-Jährige mit seiner Honda aus bisher nicht bekannten Gründen im Bereich einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Hier stieß er beinahe mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges konnte noch rechtzeitig ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern. Im weiteren Verlauf kam das Motorrad nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Beifahrerin zur Versorgung ihrer nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Honda war nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf knapp 2.500 Euro

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell