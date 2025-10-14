Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Unterführung mit Hakenkreuz und nationalsozialistischen Parolen beschmiert + eingeschlagene Mensascheibe + Wäschetrockner gerät in Brand

Giessen (ots)

Wohratal-Wohra: Unterführung mit Hakenkreuz und nationalsozialistischen Parolen beschmiert

Ein Zeuge informierte gestern Morgen (13. Oktober) gegen 9 Uhr die Polizei über Farbschmierereien an den Wänden einer Unterführung in Wohra. Betroffen ist die Unterführung unter der Landstraße 3087 im Heimbacher Weg. Unbekannte sprühten ein Hakenkreuz sowie nationalsozialistische Parolen auf die Wände. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt. Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050.

Marburg: Eingeschlagene Mensascheibe

Gestern Abend (13. Oktober) gegen 18.30 Uhr kam es in der Straße "Erlenring" zu einer Sachbeschädigung an einem Unigebäude. Ein Unbekannter schlug eine Fensterscheibe eines Nebengebäudes der Mensa ein. Der Schaden wird auf knapp 500 Euro geschätzt. Der Polizei liegt eine Beschreibung des Täters vor, demnach ist dieser männlich, etwa 20 Jahre alt und circa 170 cm groß. Er hat eine normale Statur, einen Kinn- und Oberlippenbart sowie braune lockige kurze Haare. Er trug ein rotes Oberteil und darüber eine schwarze Weste. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge gestern Abend im Bereich der Mensa aufgefallen? Insbesondere sucht sie nach Zeugen die Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können. Sie werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Fronhausen-Hassenhausen: Wäschetrockner gerät in Brand

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner ursächlich für einen Brand gestern Mittag (13. Oktober) in einem Wohnhaus in der Straße "Am Spielplatz" war. Gegen 14 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über den brennenden Trockner in der Waschküche. Die Feuerwehr löschte den Brand zeitnah. Es gab keine Verletzten. Da die Waschküche vom Haupthaus abgetrennt ist, war das Wohnhaus nicht betroffen. Der Schaden wird derzeit auf einen mindestens fünfstelligen Euro-Betrag beziffert.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

