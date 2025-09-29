Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Unbekannter Fahrer beschädigt Zaun und Sträucher eines Grundstücks und flüchtet dann - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Breckerfeld (ots)

In der Nacht vom 20. auf den 21.09.2025 ereignete sich mutmaßlich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Straße In der Bredde in Breckerfeld. An der Grundstücksgrenze der Hausnummer 8 befindet sich ein Zaun der mit einer Hecke bewachsen ist. Beides ist beschädigt und verformt. Der Eigentümerin fällt dies allerdings erst ein paar Tage später auf. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen. Eine Zeugin konnte der Polizei bereits mitteilen, dass das mutmaßliche Unfallfahrzeug noch in der Nacht dort abgeschleppt worden sei. Allerdings passierte dies, ohne den Unfall zu melden. Womöglich handelt es sich bei dem PKW um ein dunkles Fahrzeug.

Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, der meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-2100.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell