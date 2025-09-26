PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Allgemeine Verkehrskontrolle endet mit Blutprobenentnahme

Ennepetal (ots)

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 25.09.2025 gegen 15:30 Uhr wurde ein 40-jähriger Gladbecker auf der Neustraße in Ennepetal angehalten. Auf Höhe der Einmündung Neustraße/Friedrichstraße kam er mit seinem PKW zum Stehen. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Er stimmte einem freiwilligen Drogenvortest zu, welcher positiv verlief. Deswegen wurde er im Anschluss auf die Polizeiwache Ennepetal verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

