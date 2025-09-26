Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Auffahrunfall auf der Hattinger Straße

Schwelm (ots)

Am 25.09.2025 befuhr eine 19-jährige Schwelmerin die Hattinger Straße am Morgen gegen 8:00 Uhr. Der verkehrsbedingt haltende 46-jährige Sprockhöveler steht ungefähr auf Höhe der Hausnummer 5, als ihm die Schwelmerin ungebremst mit circa 30 km/h mit ihrem Suzuki auffährt. Hierbei wird die 19-Jährige leicht verletzt, der Sprockhöveler bleibt unverletzt. Aufgrund des Aufpralls ist der Suzuki nicht mehr fahrbereit und wird vor Ort abgeschleppt. Der Ford des 46-Jährigen ist auch beschädigt, muss aber nicht abgeschleppt werden. Während der Aufnahme des Verkehrsunfalls sowie des Abschleppvorgangs wird der Verkehr durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten in diesem Bereich geregelt. Im Anschluss wird die Schwelmerin in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

