Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Schwelm: Auffahrunfall auf der Hattinger Straße
Schwelm (ots)
Am 25.09.2025 befuhr eine 19-jährige Schwelmerin die Hattinger Straße am Morgen gegen 8:00 Uhr. Der verkehrsbedingt haltende 46-jährige Sprockhöveler steht ungefähr auf Höhe der Hausnummer 5, als ihm die Schwelmerin ungebremst mit circa 30 km/h mit ihrem Suzuki auffährt. Hierbei wird die 19-Jährige leicht verletzt, der Sprockhöveler bleibt unverletzt. Aufgrund des Aufpralls ist der Suzuki nicht mehr fahrbereit und wird vor Ort abgeschleppt. Der Ford des 46-Jährigen ist auch beschädigt, muss aber nicht abgeschleppt werden. Während der Aufnahme des Verkehrsunfalls sowie des Abschleppvorgangs wird der Verkehr durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten in diesem Bereich geregelt. Im Anschluss wird die Schwelmerin in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell