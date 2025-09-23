PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Landesweite Kontrollaktion im Rahmen der ROADPOL Safety Days 2025- Kontrollen auch im EN-Kreis

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Im Rahmen der landesweiten Kontrollaktion Roadpol Safety Days 2025, zwischen dem 16.09.2025 und dem 22.9.2025 fanden auch im Ennepe-Ruhr Kreis in unterschiedlichen Kommunen Verkehrskontrollen und Präventivmaßnahmen statt. Kräfte der der Polizei des EN-Kreises kontrollierten an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet. Es erfolgte unter anderem am 18.9.2025 das Einrichten von verdeckt betriebenen Geschwindigkeitsmessstellen in Ennepetal an der Hagener Straße im Bereich einer Kindertagesstätte. Weiterhin fanden Geschwindigkeitsüberwachungen in Wetter an der Bergstraße, sowie in der Königstraße an der dortigen Grundschule statt. Auch in Gevelsberg an der Teichstraße und in Ennepetal an der Gartenstraße wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

In den Nachmittagsstunden (zum Schulende) erfolgte die Überwachung der Geschwindigkeit in Schwelm Frankfurter Straße "Grundschule Ländchenweg" sowie nachfolgend Geschwindigkeitsmessungen in Ennepetal Mittelstraße am "Platsch".

Alle Geschwindigkeitsmessungen erfolgten in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr. Insgesamt wurden 248 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Unter den Fahrzeugarten waren auch zwölf Motorräder und fünf LKW. Zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Nutzung von Mobiltelefonen wurde gefertigt. Eine Strafanzeige wurde wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. Zuletzt wurde ein Haftbefehl vollstreckt.

Durch Kräfte der Verkehrsunfallprävention/ Opferschutz erfolgte u. a. zum Schulende in Gevelsberg, "Grundschule Strückerberg" das Führen von verkehrsdidaktischen Gesprächen mit Erziehungsberechtigten.

Fahrräder wurden auf die entsprechenden Vorschriften der Ausrüstungsverordnung kontrolliert. Entsprechende Plaketten wurden an junge Verkehrsteilnehmer verteilt und ihre Bekleidung auf Sicherbarkeit im Straßenverkehr überprüft.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 08:25

    POL-EN: Herdecke: Unfall zwischen zwei Pkw- Insassen werden leicht verletzt

    Herdecke (ots) - Verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Goethestraße am 22.09.2025, gegen 15:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war ein 84-jähriger aus Herdecke mit seinem Pkw VW auf der Goethestraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 5 übersah er jedoch einen kreuzenden Pkw einer 49-jährigen aus Herdecke. Es kam zum Zusammenstoß zwischen ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:32

    POL-EN: Gevelsberg: Unfall mit über 2 Promille- Vier Pkw beschädigt

    Gevelsberg (ots) - Stark alkoholisiert verursachte am 20. September 2025, gegen 23:30 Uhr, auf der Heideschulstraße eine 35-jährige Ennepetalerin, einen Verkehrsunfall. Die Ennepetalerin war mit ihrem PKW der Marke Skoda in Fahrtrichtung Heidestraße unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte sie zuerst einen Toyota und dann einen Ford. Durch ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 09:14

    POL-EN: Herdecke - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Wagnerweg

    Herdecke (ots) - In der Zeit von Freitag, den 19.09.2025, 19 Uhr bis Samstag, den 20.09.2025, 09.30 Uhr schlugen unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung ein und gelangten hierdurch in den Wohnraum. Dort durchsuchten der oder die Täter diverse Schränke und entwendeten einen Autoschlüssel, bevor sie unerkannt flüchteten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren