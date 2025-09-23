Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Landesweite Kontrollaktion im Rahmen der ROADPOL Safety Days 2025- Kontrollen auch im EN-Kreis

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Im Rahmen der landesweiten Kontrollaktion Roadpol Safety Days 2025, zwischen dem 16.09.2025 und dem 22.9.2025 fanden auch im Ennepe-Ruhr Kreis in unterschiedlichen Kommunen Verkehrskontrollen und Präventivmaßnahmen statt. Kräfte der der Polizei des EN-Kreises kontrollierten an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet. Es erfolgte unter anderem am 18.9.2025 das Einrichten von verdeckt betriebenen Geschwindigkeitsmessstellen in Ennepetal an der Hagener Straße im Bereich einer Kindertagesstätte. Weiterhin fanden Geschwindigkeitsüberwachungen in Wetter an der Bergstraße, sowie in der Königstraße an der dortigen Grundschule statt. Auch in Gevelsberg an der Teichstraße und in Ennepetal an der Gartenstraße wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

In den Nachmittagsstunden (zum Schulende) erfolgte die Überwachung der Geschwindigkeit in Schwelm Frankfurter Straße "Grundschule Ländchenweg" sowie nachfolgend Geschwindigkeitsmessungen in Ennepetal Mittelstraße am "Platsch".

Alle Geschwindigkeitsmessungen erfolgten in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr. Insgesamt wurden 248 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Unter den Fahrzeugarten waren auch zwölf Motorräder und fünf LKW. Zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Nutzung von Mobiltelefonen wurde gefertigt. Eine Strafanzeige wurde wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. Zuletzt wurde ein Haftbefehl vollstreckt.

Durch Kräfte der Verkehrsunfallprävention/ Opferschutz erfolgte u. a. zum Schulende in Gevelsberg, "Grundschule Strückerberg" das Führen von verkehrsdidaktischen Gesprächen mit Erziehungsberechtigten.

Fahrräder wurden auf die entsprechenden Vorschriften der Ausrüstungsverordnung kontrolliert. Entsprechende Plaketten wurden an junge Verkehrsteilnehmer verteilt und ihre Bekleidung auf Sicherbarkeit im Straßenverkehr überprüft.

