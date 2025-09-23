Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Unfall zwischen zwei Pkw- Insassen werden leicht verletzt

Herdecke (ots)

Verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Goethestraße am 22.09.2025, gegen 15:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war ein 84-jähriger aus Herdecke mit seinem Pkw VW auf der Goethestraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 5 übersah er jedoch einen kreuzenden Pkw einer 49-jährigen aus Herdecke. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Ford der Herdeckerin. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Personen leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

