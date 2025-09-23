Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke: Unfall zwischen zwei Pkw- Insassen werden leicht verletzt
Herdecke (ots)
Verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Goethestraße am 22.09.2025, gegen 15:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war ein 84-jähriger aus Herdecke mit seinem Pkw VW auf der Goethestraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 5 übersah er jedoch einen kreuzenden Pkw einer 49-jährigen aus Herdecke. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Ford der Herdeckerin. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Personen leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell