Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Sprockhövel (ots)

Am 20.09.2025, um 11:50 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Wuppertaler mit seinem Pkw Audi die South-Kirkby-Straße in Fahrtrichtung Querspange/BAB 43. Zur gleichen Zeit befuhr ein 53-jähriger Hattinger mit seinem Pkw BMW die Hiddinghauser Straße aus nördlicher Richtung in Fahrtrichtung South-Kirkby-Straße/Querspange. Beim Einfahren in den dortigen Kreuzungsbereich übersah er den von rechts kommenden Wuppertaler und fuhr ungebremst in die linke Fahrzeugseite des kreuzenden Pkw.

Der Pkw des Wuppertalers drehte sich durch den Aufprall und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Der Wuppertaler wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Durch die Kollision wurden beide Pkw erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit im Bereich der Hiddinghauser Straße gesperrt werden. Der verletzte Wuppertaler wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus nach Wuppertal verbracht.

