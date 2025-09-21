POL-EN: Herdecke - Einbrüche in Gartenlauben in der Gartenanlage am Gerhart- Hauptmann-Weg

Schwelm (ots) - Am 20.09.2025, um 15:35 Uhr, kam es auf der Hattinger Straße in Schwelm zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 82-jährige Ennepetalerin musste mit ihrem Pkw Dacia verkehrsbedingt auf Höhe der dortigen Tankstelle abbremsen. Ein hinter ihr in gleicher Richtung fahrender 57-jähriger Wuppertaler konnte mit seinem Krad Honda nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw auf. ...

