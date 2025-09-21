Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke - Einbrüche in Gartenlauben in der Gartenanlage am Gerhart- Hauptmann-Weg
Herdecke (ots)
In der Zeit von Mittwoch, den 17.09.2025, 15 Uhr bis Donnerstag, den 18.09.2025, 11 Uhr brachen unbekannte Täter insgesamt drei Gartenhütten auf, oder versuchten dieses und entwendeten hierbei dort befindliches Werkzeug. Nach Tatausführung flüchteten der oder die Täter in unbekannter Höhe.
