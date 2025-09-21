PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer

Hattingen (ots)

Am 20.09.2025, um 14:00 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mühlheimer mit seinem Fahrrad die Felderbachstraße in Fahrtrichtung Hattingen.

Er beabsichtigte nach links in den Höhenweg abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 27-jährige Fahrerin aus Wetter mit ihrem Pkw VW den Höhenweg in Fahrtrichtung Felderbachtraße, um dort nach rechts abzubiegen. Der Fahrradfahrer missachtete beim Abbiegevorgang das Rechtsfahrgebot, und stieß dabei gegen die Front des abbremsenden Pkw.

Hierdurch stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und wurde leicht verletzt. Er musste mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren