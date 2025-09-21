Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer

Hattingen (ots)

Am 20.09.2025, um 14:00 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mühlheimer mit seinem Fahrrad die Felderbachstraße in Fahrtrichtung Hattingen.

Er beabsichtigte nach links in den Höhenweg abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 27-jährige Fahrerin aus Wetter mit ihrem Pkw VW den Höhenweg in Fahrtrichtung Felderbachtraße, um dort nach rechts abzubiegen. Der Fahrradfahrer missachtete beim Abbiegevorgang das Rechtsfahrgebot, und stieß dabei gegen die Front des abbremsenden Pkw.

Hierdurch stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und wurde leicht verletzt. Er musste mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell