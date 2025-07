Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Kleintransporter fährt Bahnschranke ab

Freiburg (ots)

Am Montag, 30.06.2025, gegen 11.10 Uhr, fuhr ein Kleintransporter gegen eine sich senkende Bahnschranke. Ein 59-jähriger Fahrer eines Kleintransporters erkannte wohl nicht, dass an einem Bahnübergang an der Bundesstraße 34, zwischen Herten und Wyhlen, die Lichtzeichenanlage Rot zeigte und die Bahnschranke sich senkte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleintransporter und der Bahnschranke. Die Bahnschranke brach ab und musste von einem Techniker wieder gerichtet werden. An dem Kleintransporter sei erheblicher Sachschaden an der Frontscheibe und dem Kofferaufbau entstanden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

