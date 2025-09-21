Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Wagnerweg
Herdecke (ots)
In der Zeit von Freitag, den 19.09.2025, 19 Uhr bis Samstag, den 20.09.2025, 09.30 Uhr schlugen unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung ein und gelangten hierdurch in den Wohnraum. Dort durchsuchten der oder die Täter diverse Schränke und entwendeten einen Autoschlüssel, bevor sie unerkannt flüchteten.
