Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Unfall mit über 2 Promille- Vier Pkw beschädigt

Gevelsberg (ots)

Stark alkoholisiert verursachte am 20. September 2025, gegen 23:30 Uhr, auf der Heideschulstraße eine 35-jährige Ennepetalerin, einen Verkehrsunfall. Die Ennepetalerin war mit ihrem PKW der Marke Skoda in Fahrtrichtung Heidestraße unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte sie zuerst einen Toyota und dann einen Ford. Durch die Wucht des Aufpralls kippte ihr Skoda auf die linke Seite. Dabei wurde zuletzt ein geparkter Pkw VW beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die 35-jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Vortest bestätigte dies mit einem Wert von über 2 Promille. Eine Blutprobe folgte und der Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell