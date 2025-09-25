Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung- Vermisster 11-Jähriger wurde angetroffen

Ennepetal (ots)

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Vermisste angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell