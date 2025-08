LPI-G: 220 Europaletten von Firmengelände gestohlen

Altenburg (ots) - Schmölln. Unbekannte verschafften sich in der Nacht vom 30.07. zum 31.07.2025 Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Sieben-Brüder-Straße sowie zu zwei Häusern in der Windbergstraße, um dort Kellerabteile mit einem bislang unbekannten Hebelwerkzeug aufzubrechen und die darin abgestellten Fahrräder zu entwenden. Das Beutegut wird insgesamt auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die ...

mehr