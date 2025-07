Ratzeburg (ots) - 23.07.2025 | Polizeidirektion Ratzeburg Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Ratzeburg zählte die Einsatzleitstelle in Lübeck heute insgesamt 11 witterungsbedingte Einsätze, zwischen 04.00 Uhr und 10.00 Uhr. Personen wurden nicht verletzt. Vorrangig mussten Gefahrstellen (auf der A1 und in Großhansdorf) durch herabfallende Äste oder umgestürzte Bäume (in Mölln, Ratzeburg und ...

