POL-RZ: Polizei sucht Zeugen - Ermittlungen wegen Verkehrsunfall

22. Juli 2025| Kreis Stormarn | 18.07.2025 - Todendorf

Bereits am 18.07.2025, gegen 06.55 Uhr, kam es in Todendorf zu einem Verkehrsunfall. Dabei ist ein Fahrzeug einem entgegenkommenden Pkw ausgewichen und anschließend nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 18-jähriger Ford Fiesta-Fahrer die Hauptstraße in Todendorf vom Kreuz Bartheide kommend. Im Bereich der Ortschaft Todendorf sei dem Pölitzer ein dunkler Pkw entgegengekommen, der in Schlangenlinien geführt worden sei. Um hier einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der 18-Jährige nach links ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen. Er kollidierte dort mit einem am Fahrbahnrand parkenden VW Golf und schlug anschließend im Gartenzaun des dortigen Wohnhauses ein, bevor er auf einem Mauerstück des Zaunes zum Stehen kam.

Der Pölitzer verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die ermittelnde Beamten der Polizeistation Bargteheide suchen nach Zeugen und nach dem Fahrzeugführer es entgegenkommenden dunklen Pkw. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04532/7071-0 zu melden.

