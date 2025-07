Ratzeburg (ots) - 21.07.2025 | Kreis Stormarn | 19.07.2025 - Bad Oldesloe Am 19.07.2025 gegen 01:35 Uhr kam es in der Sehmsdorfer Straße in Bad Oldesloe zum Brand eines leerstehenden Gebäudes. Personen kamen nicht zu Schaden. In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine unbewohnte Villa auf einem ehemaligen Firmengelände in der Sehmsdorfer Straße in Bad Oldesloe in Brand. Zwei ...

mehr