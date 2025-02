Polizeipräsidium Ulm

Einen mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer war am Montag in Biberach unterwegs. Der hatte keinen Führerschein und fuhr ohne Versicherungsschutz.

Gegen 16 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass in Ochsenhausen ein auffällig fahrendes Auto vor ihr unterwegs sei. Der Ford sei mehrfach über die Mittellinie gekommen. Die Polizei suchte nach dem Fahrzeug und sah es in Ochsenhausen in der Biberacher Straße stehen. Die Polizisten trafen den mutmaßlichen Fahrer an seiner Wohnanschrift an. Der gab an, nicht gefahren zu sein. Allerdings wurde der 46-Jährige von Zeugen gesehen, wie er kurz vor dem Eintreffen der Polizei zu Hause mit dem Auto angekommen war. Da der Mann deutlich betrunken war, musste er eine Blutprobe abgeben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 46-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und seit mehreren Monaten kein Versicherungsschutz mehr für das Auto bestand. Der 46-Jährige sieht jetzt mehreren Strafanzeigen entgegen.

