Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Vermisster 11-Jähriger gesucht

Ennepetal (ots)

Ein Kind aus Ennepetal wird seit dem 22.09. vermisst. Der Junge ist nicht, wie vereinbart, zu seiner Wohngruppe in einer Jugendhilfeeinrichtung in Ennepetal zurückgekehrt. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Jacke, blaue Jenas und dunkelblaue Sneaker der Marke "Champion". Wahrscheinlich hat er einen dunkelblauen Schulrucksack bei sich. Außerdem hat er Bezüge nach Mühlheim an der Ruhr. Ein Bild des Jungen gibt es im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/181300

Wer kann Angaben zu dem Vermissten oder seinem Aufenthaltsort machen? Diejenigen melden sich bitte umgehend bei der Polizei unter der 02333 9166-0.

