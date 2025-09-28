Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots)

Am 27.09.2025, gegen 11:10 Uhr, befuhren eine 49-jährige Ennepetalerin mit ihrem Pkw Seat, ein 59-jähriger Wuppertaler mit seinem Pkw Renault und eine 56-jährige Remscheiderin mit ihrem Pkw Ford die Milsper Straße vom Schwelm kommend in Fahrtrichtung Ennepetal. In Höhe der Einmündung Dr.-Möller-Straße übersah die 49-jährige Ennepetalerin den an der Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt haltenden Pkw des 59-jährigen Wuppertalers und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 59 Jährigen auf den Pkw der 56-jährigen Remscheiderin geschoben, welche sich ebenfalls verkehrsbedingt haltend vor dem 59 Jährigen an Lichtzeichenanlage befand. Durch den Zusammenstoß wurde die 49-jährige Ennepetalerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw der 49 Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell