POL-BN: Bonn-Castell: Goldkette bei Straßenraub vom Hals gerissen - Kripo ermittelt

Bonn (ots)

Am Dienstagmittag (25.03.2025), gegen 13:20 Uhr, kam es auf der Bungartstraße in Castell zu einem Straßenraub. Nach bisherigem Sachstand kamen die beiden Tatverdächtigen der 58-jährigen Geschädigten zur Tatzeit auf dem Gehweg entgegen, wobei einer der beiden Männer ihr plötzlich und unvermittelt an den Hals griff und ihr ihre goldene Halskette entriss. Mit dieser liefen die beiden Unbekannten dann in Richtung der Nordstraße davon. Hierbei kamen sie an einer Zeugin vorbei, nach deren Angaben sie sich in einer ihr unbekannten Fremdsprache (kein Englisch) unterhielten. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die unbekannten Männer nicht mehr angetroffen werden. Zu den Tatverdächtigen liegen bislang folgende Beschreibungsmerkmale vor:

Erste Person: Etwa 18-25 Jahre alt - ca. 1,70 m groß - längliches Gesicht mit spitzem Kinn - dunkle Haare, dunkle Augen - bekleidet mit dunkler Mütze und schwarz-grauer Kombination aus Oberteil und Hose. Zweite Person: Dunkle Kleidung.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem die beschriebenen Personen am Dienstag in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer Angaben zu deren Identität machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

