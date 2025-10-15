Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Nach Einbrüchen in Hachborn, Neustadt und Marbach Zeugen gesucht

Giessen (ots)

--

Ebsdorfergrund-Hachborn: Einbruch in Einfamilienhaus -

Am Montagabend (13. Oktober) zwischen 18.50 Uhr und 20.10 Uhr brachen Diebe in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke in dem Haus nach Wertgegenständen. Eine Liste der erbeuteten Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Der Schaden beziffert sich auf knapp 2.000 Euro.

In diesem Zusammenhang fiel ein weißer Kastenwagen, eventuell ein Ford, mit gelben Kennzeichen auf. Zudem konnte eine männliche Person, 20 bis 30 Jahre alt, circa 175 bis 180 cm groß, mit schwarzen mittelangen Haaren und einem grauen Hoodie, beobachtet werden. Inwieweit der weiße Kastenwagen oder der Mann im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei sucht nach weiteren Zeugen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Montagabend in der Schulstraße aufgefallen? Insbesondere sucht sie nach Zeugen die Hinweise auf den weißen Kastenwagen und die beschriebene Person geben können. Sie werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Neustadt: In Wohnhaus eingestiegen -

Einbrecher stiegen am Montagabend (13. Oktober) in dem Zeitraum 17 Uhr bis 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Händelstraße ein. Sie beschädigten das Küchenfenster und verschafften sich Zutritt zu dem Wohnhaus. Die Unbekannten liefen durch sämtliche Räume, öffneten Schränke und durchwühlten diese. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von circa 1.000 Euro. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Die Kripo in Marburg ermittelt. Zeugen, die am Montagabend verdächtige Wahrnehmungen in der Händelstraße gemacht haben, werden gebeten die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 anzurufen.

Marburg-Marbach: Einbrecher in Grundschule -

Über eine eingeschlagene Fensterscheibe stiegen Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Grundschule Marbach in der Straße "Haselhecke" ein. In dem Schulgebäude hebelten sie mehrere Türen auf und suchten in Schränken und Schublade nach Wertgegenständen. Sie ließen einen Schlüssel und Bargeld mitgehen. Die Einbruchsschäden schätzt die Polizei auf knapp 3.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Zeit von Montag (13. Oktober) 14.30 Uhr bis Dienstag (14. Oktober) 6 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Gelände der Grundschule in der Straße "Haselhecke" beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Alisa Jockel, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell