Mittelhessen: STADT + LANDKREIS GIESSEN: mit Drogen unterwegs- 23-Jähriger in Haft

STADT + LANDKREIS GIESSEN: mit Drogen unterwegs- 23-Jähriger in Haft

Giessen

Gießen: mit Drogen unterwegs- 23-Jähriger in Haft

In der Nacht zu Dienstag (14.10.2025) kontrollierten Beamte der Gießener Polizei im Bereich des Lahnufers und des dortigen Seniorenheims. Gegen 01:20 Uhr, fuhr ein Minicar, welches mit einem Fahrgast besetzt war, in die Kontrollstelle.

Bei der Überprüfung des 23-jährigen Fahrgastes bemerkten die Ordnungshüter, dass der Gießener offenbar Drogen mit sich führte. In seinen mitgeführten Gepäckstücken hatte der aus der Ukraine stammende Mann rund 35 Kilogramm Cannabisharz und knapp 11.500 Euro Bargeld verstaut.

Bei der Aufforderung aus dem Minicar auszusteigen, versuchte er zu flüchten. Die Beamten nahmen ihn fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung des jungen Mannes noch in der Nacht durchsucht. Hier fanden die Polizisten nochmals 7.000 Euro, die vermutlich aus Drogengeschäften stammen.

Das Bargeld, sowie die Drogen die einen Straßenverkaufswert von mehr als 300.000 Euro haben, wurden sichergestellt.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge eingeleitet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wurde er am Dienstag einem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Im Anschluss wurde er in eine hessische Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er nun einsitzt.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

