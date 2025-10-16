Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Save the date: Tag des Einbruchschutzes am 26.10.2025 im Haus der Prävention in Wetzlar - Polizei gibt Präventionstipps

Der Tag des Einbruchschutzes findet in diesem Jahr am Sonntag, den 26. Oktober 2025, im Haus der Prävention in Wetzlar, Ludwig-Erk-Platz 5, 35578 Wetzlar, statt. Die kriminalpolizeilichen Beraterinnen des Polizeipräsidiums Mittelhessen Frau Zanke und Frau Jacob werden an diesem Tag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr eine offene Sprechstunde anbieten, in der sie interessierte Bürgerinnen und Bürger Tipps und Tricks rund um das Thema "Einbruchschutz" geben. "Wie sichere ich mein Zuhause besser gegen Eindringlinge und welche Sicherheitstechnik gibt es?" Auf diese und weitere Fragen wollen die Expertinnen während der Beratungsaktion Antworten geben. Gleichzeitig findet eine telefonische Beratung statt. Dadurch können sich Bürgerinnen und Bürger auch telefonisch unter den Rufnummern 0641 - 7006 2050 und 06032 - 9181 13 Präventionstipps holen.

