Mittelhessen: STADT + LANDKREIS GIESSEN: Promillefahrer verursacht Unfall und leistet Widerstand

Grünberg- Promillefahrer verursacht Unfall und leistet Widerstand

Mit über zwei Promille setzte sich 32-Jähriger gestern Nachmittag (15.10.2025) hinter das Steuer seines VWs und fuhr los. In der Kantstraße war er gegen 16:30 Uhr in Richtung Schulstraße unterwegs. An der Einmündung Bismarkstraße / Kantstraße übersah er einen aus Richtung Stadtmitte kommenden und vorfahrtsberechtigten Mitsubishis und krachte im Kreuzungsbereich in den schwarzen Pajero eines 74-Jährigen. Sowohl der graue Golf als auch der Mitsubishi wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei der Golf-Fahrer. Ein Atemalkoholtest brachte es auf rund 2,1 Promille. Der 32-Jährige musste mit zur Wache. Dort leistete er Widerstand. Es folgten eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt und die Sicherstellung seines Führerscheins. Der Mann aus dem Landkreis Gießen muss nun mit Anzeigen unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

