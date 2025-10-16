Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbruch im Landestheater + Winterreifen geklaut + illegale Müllhalde im Wald + eingeschlagene Autoscheibe

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

MARBURG-BIEDENKOPF: Einbruch im Landestheater + Winterreifen geklaut + illegale Müllhalde im Wald + eingeschlagene Autoscheibe

Giessen

Marburg: Einbruch im Landestheater

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag (14. Oktober) 22.15 Uhr auf Mittwoch (15. Oktober) 8.30 Uhr in das Hessische Landestheater in der Straße "Am Schwanhof" ein. Im Inneren des Gebäudes hebelten sie mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Genaue Angaben zum Diebesgut sind der Polizei noch nicht bekannt. Die hinterlassenen Einbruchschäden werden mit knapp 400 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Breidenbach-Oberdieten: Winterreifen geklaut

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Schmidtrainstraße reinigte am Dienstagnachmittag (14. Oktober) seine Winterreifen und stellte diese zum Trocknen an die Hauswand. Als er die Räder an seinem Auto montieren wollte, waren diese nicht mehr da. Den Wert der vier Reifen (inkl. Felgen) schätzt die Polizei auf knapp 600 Euro. Zeugen, die den Diebstahl zwischen 14.45 Uhr und 16 Uhr in der Schmidtrainstraße beobachteten oder Hinweise zu dem Verbleib der Reifen des Herstellers Hankook machen können, werden gebeten die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu informieren.

B255-Gladenbach-Weidenhausen: Illegale Müllhalde im Wald

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einer illegalen Müllentsorgung im Wald an der Bundesstraße 255 im Bereich der "Zollbuche" gegenüber der "Endbacher Platte" geben können. Einem Zeugen fielen am Dienstag (13. Oktober) mehrere Eternitplatten auf einem Waldgrundstück auf. Bereits im April dieses Jahres entsorgte ein Unbekannter seine Eternitplatten an der selben Stelle. Hinweise nimmt die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 entgegen. +++ Die beigefügten Bilder gehören zu dieser Meldung +++

Marburg: Eingeschlagene Autoscheibe

Diebe schlugen in der Zeit von Montag (13. Oktober) 10 Uhr bis Mittwoch (15. Oktober) 11.30 Uhr die Scheibe eines braunen Opels eins. Der Pkw stand auf einem Parkplatz in der Jakob-Kaiser-Straße. Ob die Unbekannten Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

