POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Hofladen
Warendorf (ots)
Am Samstag (04.10.2025) gegen 2 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Hofladen in Warendorf-Neuwarendorf ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten unter anderem Bargeld. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen
