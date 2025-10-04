POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Hofladen

Warendorf (ots) - Am Samstag (04.10.2025) um 05.50 Uhr kam es in Ostbevern auf der B 51 zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 54-Jähriger aus Ennigerloh befuhr mit einem Müllwagen die B 51 in Richtung Ostbevern und beabsichtigte nach links abzubiegen. Er befand sich allerdings noch auf der rechten Fahrspur. Ein 60-jähriger Glandorfer wollte den Müllwagen überholen. Der Glandorfer ...

