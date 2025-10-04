PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zigarettenautomat angezündet

Warendorf (ots)

Am Samstag (04.10.2025) gegen 05.15 Uhr legten unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten an der Versmolder Straße in Sassenberg Feuer. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Sassenberg gelöscht. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Feuer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
  • 04.10.2025 – 15:29

    POL-WAF: Ostbevern. Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Warendorf (ots) - Am Samstag (04.10.2025) um 05.50 Uhr kam es in Ostbevern auf der B 51 zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 54-Jähriger aus Ennigerloh befuhr mit einem Müllwagen die B 51 in Richtung Ostbevern und beabsichtigte nach links abzubiegen. Er befand sich allerdings noch auf der rechten Fahrspur. Ein 60-jähriger Glandorfer wollte den Müllwagen überholen. Der Glandorfer ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 15:27

    POL-WAF: Beckum. Einbruch in Friseursalon

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Donnerstag (02.10.2025) 18.30 Uhr bis Samstag (04.10.2025) 07.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Frieseurgeschäft an der Nordstraße in Beckum ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten unter anderem einen Laptop. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 15:25

    POL-WAF: Ahlen. Unter Alkoholeinfluss mit einem Pkw unterwegs

    Warendorf (ots) - Am Samstag (04.10.2025) gegen 02.35 Uhr meldeten Zeugen das eine Frau unter Alkoholeinfluss mit einem Fahrzeug an der Weststraße in Ahlen losgefahren sei. Polizisten konnten das Auto und die Fahrerin kurze Zeit später antreffen. Bei dieser handelte es sich um eine 28-Jährige aus Hamm. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Hinweis der Zeugen. Die ...

    mehr
