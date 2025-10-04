POL-WAF: Sassenberg. Zigarettenautomat angezündet
Warendorf (ots)
Am Samstag (04.10.2025) gegen 05.15 Uhr legten unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten an der Versmolder Straße in Sassenberg Feuer. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Sassenberg gelöscht. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Feuer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
