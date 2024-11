Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht der Bedrohung an einer Grundschule

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Montag (25.11.2024) ging bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Meldung über einen Sachverhalt an einer Grundschule, konkret während des Hortbetriebes, in Ribnitz-Damgarten ein.

Laut den ersten Informationen einer Hortmitarbeiterin sollen drei Kinder unabhängig voneinander gesehen haben, wie ein Mann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand aus dem Fenster eines zu dem Zeitpunkt ungenutzten Gebäudes in ihre Richtung gezielt haben soll. Die Kinder wurden durch Hortmitarbeiter vorsorglich ins Gebäude geholt.

Nachdem das verschlossene Objekt durch die Freiwillige Feuerwehr geöffnet wurde durchsuchten Beamte der Polizei(haupt)reviere Ribnitz-Damgarten, Barth und Stralsund es. Im Gebäude befand sich keine Person. Auch eine Waffe oder ein waffenähnlicher Gegenstand wurde nicht gefunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung aufgenommen.

