Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unter Alkoholeinfluss mit einem Pkw unterwegs

Warendorf (ots)

Am Samstag (04.10.2025) gegen 02.35 Uhr meldeten Zeugen das eine Frau unter Alkoholeinfluss mit einem Fahrzeug an der Weststraße in Ahlen losgefahren sei. Polizisten konnten das Auto und die Fahrerin kurze Zeit später antreffen. Bei dieser handelte es sich um eine 28-Jährige aus Hamm. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Hinweis der Zeugen. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein der Frau und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein.

