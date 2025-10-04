PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Vier Verletzte Personen nach Angriff durch Personengruppe

Warendorf (ots)

Am Freitag (03.10.2025) gegen 23.05 Uhr kam es auf der Gerichtsstraße in Ahlen zu einer Körperverletzung von vier Personen. Die vier Verletzten (alle aus Ahlen, 17 bis 28 Jahre alt) gingen in Begleitung einer weiteren Person auf der Gerichtsstraße in Richtung Bahnhof als ihnen eine Gruppe von fünf bis acht Männern und einer Frau entgegen kam. Diese sollen dann auf die Ahlener eingeschlagen und -getreten haben. Dabei wurden vier Männer leicht verletzt. Die Tätergruppe flüchtete. Die Unbekannten sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein und zum Teil einen osteuropäischen Phänotyp gehabt haben. Wer hat zur Tatzeit eine Personengruppe in der Nähe beobachtet oder kann Hinweise geben? Diese nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

