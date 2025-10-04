Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Personengruppe schlägt auf Einzelnen ein. Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (02.10.2025) gegen 23.40 Uhr wurde in Ahlen im Bereich Warendorfer Straße / Karlstraße ein 28-jähriger Ennigerloher von circa 10 Personen geschlagen und verletzt. Der 28-Jährige war im genannten Bereich zu Fuß unterwegs. Die Gruppe von circa 10 männlichen Personen soll ihn verfolgt haben. Nachdem sie ihn eingeholt hatten sollen sie auf ihn eingeschlagen und-getreten haben. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten. Die Täter sollen zwischen 20 und 40 Jahren alt gewesen sein. Wer hat dort zur Tatzeit eine Personengruppe beobachtet oder kann Hinweise geben? Diese nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

