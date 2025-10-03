POL-WAF: Oelde. Einbruch in Neubau

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (02.10.2025) um 8.30 Uhr meldeten Zeugen eine Person auf der Straße Ostenmauer in Ahlen die auf Fahrzeuge einschlagen würde. Vor Ort trafen Polizisten auf einen 39-Jährigen aus Hamm. Dieser entfernte sich als er die Polizisten sah. Der Auforderung stehen zu bleiben kam er nicht nach. Als die Beamten ihn festhalten wollten schlug er um sich und widersetzte sich den Maßnahmen. Der Mann ...

