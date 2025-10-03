PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Neubau

Warendorf (ots)

In der Zeit von Mittwoch (01.10.2025) 18 Uhr bis Donnerstag (02.10.2025) 7 Uhr brachen unbekannte Täter an der Wiedenbrücker Straße in Oelde in den Neubau der dortigen Sporthalle ein. Die Täter entwendeten unter anderem Baumaterialien. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 13:17

    POL-WAF: Beckum. Bei Kontrolle unter Drogeneinfluss unterwegs

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (01.10.2025) um 19 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Dyckerhoffstraße in Beckum einen Autofahrer. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 20-Jährigen aus Unna. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln bei dem jungen Mann. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 13:16

    POL-WAF: Beckum. Grauen Opel angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (02.10.2025) in der Zeit von 18.40 Uhr bis 19 Uhr wurde in Beckum-Neubeckum an der Gerhart-Hauptmann-Straße eine geparkter Opel Corsa an der rechten Seite beschädigt. Der Verursachr flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 13:16

    POL-WAF: Ahlen. Randalierer leistet Widerstand

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (02.10.2025) um 8.30 Uhr meldeten Zeugen eine Person auf der Straße Ostenmauer in Ahlen die auf Fahrzeuge einschlagen würde. Vor Ort trafen Polizisten auf einen 39-Jährigen aus Hamm. Dieser entfernte sich als er die Polizisten sah. Der Auforderung stehen zu bleiben kam er nicht nach. Als die Beamten ihn festhalten wollten schlug er um sich und widersetzte sich den Maßnahmen. Der Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren