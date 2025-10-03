PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bei Kontrolle unter Drogeneinfluss unterwegs

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (01.10.2025) um 19 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Dyckerhoffstraße in Beckum einen Autofahrer. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 20-Jährigen aus Unna. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln bei dem jungen Mann. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 20-Jährigen ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 13:16

    POL-WAF: Beckum. Grauen Opel angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (02.10.2025) in der Zeit von 18.40 Uhr bis 19 Uhr wurde in Beckum-Neubeckum an der Gerhart-Hauptmann-Straße eine geparkter Opel Corsa an der rechten Seite beschädigt. Der Verursachr flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 13:16

    POL-WAF: Ahlen. Randalierer leistet Widerstand

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (02.10.2025) um 8.30 Uhr meldeten Zeugen eine Person auf der Straße Ostenmauer in Ahlen die auf Fahrzeuge einschlagen würde. Vor Ort trafen Polizisten auf einen 39-Jährigen aus Hamm. Dieser entfernte sich als er die Polizisten sah. Der Auforderung stehen zu bleiben kam er nicht nach. Als die Beamten ihn festhalten wollten schlug er um sich und widersetzte sich den Maßnahmen. Der Mann ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 13:14

    POL-WAF: Warendorf. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (01.10.2025) gegen 8.35 Uhr kam es an der Einmündung Münsterstraße / Zumdreschstraße in Warendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg an der Münsterstraße in Richtung Andreasstraße. Eine 56-jährige Frau aus Beelen fuhr mit ihrem Pkw auf der Münsterstraße und bog nach links in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren