POL-WAF: Beckum. Bei Kontrolle unter Drogeneinfluss unterwegs
Warendorf (ots)
Am Mittwoch (01.10.2025) um 19 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Dyckerhoffstraße in Beckum einen Autofahrer. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 20-Jährigen aus Unna. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln bei dem jungen Mann. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 20-Jährigen ein.
