POL-WAF: Sassenberg. Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall
Warendorf (ots)
Am Freitag (03.10.2025) kam es in Sassenberg an der Einmündung Langefort / Christian-Rath-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 85-jährige Sassenbergerin befuhr mit ihrem Auto die Christian-Rath-Straße und bog an der Einmündung zur Straße Langefort nach links ab. Ein 24-Jähriger aus Versmold befuhr die Straße Langefort in Richtung Greffener Straße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Sassenbergerin und ihre 87-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Sassenberg) wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die beiden beschädigten Autos wurden von Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell