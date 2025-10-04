Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Freitag (03.10.2025) kam es in Sassenberg an der Einmündung Langefort / Christian-Rath-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 85-jährige Sassenbergerin befuhr mit ihrem Auto die Christian-Rath-Straße und bog an der Einmündung zur Straße Langefort nach links ab. Ein 24-Jähriger aus Versmold befuhr die Straße Langefort in Richtung Greffener Straße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Sassenbergerin und ihre 87-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Sassenberg) wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die beiden beschädigten Autos wurden von Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt.

