POL-WAF: Beckum. Einbruch in Friseursalon
Warendorf (ots)
In der Zeit von Donnerstag (02.10.2025) 18.30 Uhr bis Samstag (04.10.2025) 07.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Frieseurgeschäft an der Nordstraße in Beckum ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten unter anderem einen Laptop. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
