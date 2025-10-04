POL-WAF: Beckum. Einbruch in Friseursalon

Warendorf (ots) - Am Freitag (03.10.2025) gegen 23.05 Uhr kam es auf der Gerichtsstraße in Ahlen zu einer Körperverletzung von vier Personen. Die vier Verletzten (alle aus Ahlen, 17 bis 28 Jahre alt) gingen in Begleitung einer weiteren Person auf der Gerichtsstraße in Richtung Bahnhof als ihnen eine Gruppe von fünf bis acht Männern und einer Frau entgegen kam. ...

