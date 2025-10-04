Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag (04.10.2025) um 05.50 Uhr kam es in Ostbevern auf der B 51 zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 54-Jähriger aus Ennigerloh befuhr mit einem Müllwagen die B 51 in Richtung Ostbevern und beabsichtigte nach links abzubiegen. Er befand sich allerdings noch auf der rechten Fahrspur. Ein 60-jähriger Glandorfer wollte den Müllwagen überholen. Der Glandorfer bremste und geriet auf der nassen Straße ins Schleudern. Er prallte gegen das Heck des Müllwagens. Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. Sein Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell